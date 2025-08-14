Die Ukraine wird das 5G-Testprojekt ausweiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es ist wichtig, das Potenzial von 5G unter den schwierigsten Bedingungen beim Wiederaufbau von Städten zu bewerten, sagte Michail Fedorow.

Die Regierung hat Charkiw und das Dorf Borodjanka in der Region Kiew auf die Liste der Siedlungen gesetzt, in denen die Pilotimplementierung von 5G-Kommunikationsnetzen stattfinden wird. Dies gab der Erste Stellvertretende Ministerpräsident und Minister für digitale Transformation Michail Fedorow am Donnerstag, den 14. August, auf Telegram bekannt.

„Neben Lwiw werden zwei weitere Städte an der Erprobung der Technologie teilnehmen: Charkiw und Borodjanka. Der Start ist bereits in diesem Herbst“, schrieb er.

Laut Fedorow haben Charkiw und Borodjanka durch den Beschuss erhebliche Schäden erlitten. Daher ist es wichtig, das Potenzial von 5G unter den schwierigsten Bedingungen beim Wiederaufbau der Städte sowie bei der Implementierung intelligenter Lösungen für Kommunen und digitaler Dienste für die Bürger zu bewerten.

Die neuen Technologien werden für schnelleres Internet und stabilere Kommunikation sorgen, fügte der Minister hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass am 1. November 2024 bekannt wurde, dass in der Ukraine ein Pilotprojekt zur Nutzung der 5G-Verbindung beginnen wird. Es wird in zwei Phasen stattfinden. Die vollständige Einführung von 5G soll bis 2030 abgeschlossen sein.

Anfang August wurde bekannt, dass die Ukraine die Bedingungen für die Entwicklung der mobilen Kommunikation vereinfacht hat. Das entsprechende Gesetz wurde von Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnet.