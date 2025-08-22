Die ukrainische Marine hat die Besatzungsdrohnenbasis auf dem Flugplatz auf der Krim zerstört (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das ukrainische Militär hat auf dem vorübergehend besetzten Flugplatz Chersonese auf der Krim zugeschlagen und die gegnerische Forpost-Drohnenbasis zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegramkanal der ukrainischen Marine.

Die ukrainische Marine hat den Drohnenstützpunkt Forpost auf dem Flugplatz Chersonese auf der vorübergehend besetzten Krim zerstört.

Bei dem Angriff wurden bis zu drei Mohajer-6-Drohnen und zwei Forpost-Drohnen zerstört, die vom Feind zur Überwachung der Oberflächenlage im Schwarzen Meer eingesetzt wurden.

Lage an der Frontlinie

Die ukrainischen Truppen wehren weiterhin täglich die Angriffe der russischen Angreifer in alle Richtungen der Frontlinie ab. Hochpräzise Aktionen von Einheiten, einschließlich Marine- und Luftdrohnen, ermöglichen es, den Feind nicht nur abzuschrecken, sondern auch seine Abschusspunkte und Hauptquartiere zu eliminieren.

Im Schwarzen Meer ist eine ukrainische Aufklärungsdrohne in die Bucht von Noworossijsk eingedrungen, wo eine Explosion eine Gruppe von russischen Elitespähern getötet hat.

In der Region Donezk wehrte die Bratstvo-Einheit einen Angriff der Angreifer erfolgreich ab, tötete mehr als 90 Angreifer und nahm fünf weitere gefangen.

Darüber hinaus vernichtet das ukrainische Militär regelmäßig feindliche Gruppen in ihren Zentren, wo sie versuchen, Aufklärungsaktivitäten durchzuführen oder die Kontrolle über die besetzten Gebiete zu verstärken.

RBK Ukrajina zeigte kürzlich spektakuläre Aufnahmen von Luftkämpfen, bei denen Anti-Drohnen-Drohnen des Main Intelligence Directorate feindliche Drohnen zerstören.