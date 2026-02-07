Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Ölterminal in Balaschowo und feindliche Objekte in der Region Belgorod in der Russischen Föderation angegriffen. Details zu den Folgen werden noch geklärt.

Der Generalstab meldete einen Angriff auf das Öl depot „Balaschowo“ im Gebiet Saratow der Russischen Föderation, die Ergebnisse des Angriffs sind derzeit noch unbekannt.

Quelle: Generalstab

Details: Darüber hinaus haben die Ukrainer auf dem von Russland besetzten Gebiet zwei Kommandozentralen, eine Reparaturabteilung und ein Raketenwerfersystem sowie in der Region Belgorod eine „Konzentration feindlicher Streitkräfte” angegriffen. Details wurden nicht bekannt gegeben.

Zur Erinnerung: Zuvor hatte ein Gesprächspartner der ukrainischen Zeitung Ukrajinska Prawda mitgeteilt, dass in der Nacht zum 7. Februar mit Drohnen ein russisches Werk in der Region Twer angegriffen wurde, das Komponenten für den Treibstoff der feindlichen Raketen Ch-55 und Ch-101 herstellt.