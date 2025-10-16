"Das ukrainische Team hat ein weiteres Fahrzeug an die Nationalgarde in Palatny übergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Freiwillige des ukrainischen Teams haben dem Militär einen weiteren Geländewagen für Kampfeinsätze übergeben.

Das teilte der Leiter des Hauptquartiers der Freiwilligen, Artur Palatnyi, laut RBK Ukrajina mit.

„Das ukrainische Team unterstützt weiterhin die Verteidiger der Ukraine. Wir haben den Soldaten der 25. Brigade der Nationalgarde, die nach Prinz Askold benannt ist, einen weiteren Geländewagen an die Frontlinie geschickt. Diese Männer sind immer dort, wo sie am meisten gebraucht werden. Jetzt verteidigen sie die Ukraine im Osten und schützen zusammen mit der Luftverteidigung den Himmel der Hauptstadt vor feindlichen Drohnen“, sagte Palatnyi.

Der Leiter des Hauptquartiers der Freiwilligen betonte, dass die Unterstützung durch Freiwillige den Soldaten bei der Durchführung von Kampfeinsätzen hilft.

„Ich bin sicher, dass dieses Fahrzeug das Leben und die Gesundheit unserer Helden retten wird. Es wird der Askold-Garde helfen, ihre Kampfeinsätze noch besser zu erfüllen“, sagte Artur Palatnyi.