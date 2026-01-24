Die ukrainischen Streitkräfte haben einen russischen Angriff in der Nähe von Pokrowskoje vereitelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zunächst wurde der Feind mit Angriffsdrohnen getroffen, danach wurden die Stellungen der Angreifer mit Artillerie beschossen.

Ukrainische Militärs der 147. Unabhängigen Artilleriebrigade haben eine Gruppe russischer Angreifer in einem Industriegebiet nordwestlich von Pokrowsk aufgehalten. Dies geht aus der Nachricht des 7 Korps der Sturmangriffstruppen DSHV im Telegram hervor.

Schlagdrohnen bearbeiteten zunächst den Feind, danach wurden die Stellungen der Angreifer mit Artillerie vom Kaliber 155 Millimeter beschossen.

„Auf die drei Eindringlinge wirkten zuerst unsere „Vögel“, und dann – 155-Millimeter-Artillerie“, heißt es in der Nachricht.

Drei russische Angreifer wurden verwundet. Es gab keine Evakuierung der Verwundeten seitens des Feindes.

147 Artbrgada stoppte eine feindliche Gruppe in der Nähe einer Industriezone nordwestlich von Pokrowsk pic.twitter.com/zbAuJARlIf

- Maxim (@lipcansmaks1) January 24, 2026

Wir erinnern daran, dass der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, die Einheiten besucht hat, die Kampfaufgaben in Richtung Pokrowsk erfüllen.

Russland hat im Laufe des Tages 100 Kämpfer bei Pokrowskoje verloren