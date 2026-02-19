Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb eines Tages weitere 830 Angreifer und 21 Artilleriesysteme neutralisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Verteidigungskräfte fügen dem Aggressorland Russland weiterhin Verluste zu – allein in den letzten 24 Stunden wurden 830 Invasoren und über 500 Einheiten an Waffen und militärischer Ausrüstung der Invasoren neutralisiert.

Quelle: Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook

Details: Die Gesamtverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 19.02.26 beliefen sich auf etwa:

Personal – etwa 1.256.910 (+830) Personen,

Panzer – 11.682 (+1) Einheiten,

UAV

gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.054 (+3) Einheiten, Artilleriesysteme – 37.384 (+21) Einheiten, Raketenwerfer – 1.649 (+1) Einheiten,s auf operativ-taktischer Ebene – 138.330 (+406) Einheiten, Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 79.036 (+117) Einheiten, Spezialfahrzeuge – 4.072 (+1) Einheiten. Die Daten werden derzeit präzisiert.