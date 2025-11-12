Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden 1.000 russische Angreifer und 87 Fahrzeuge und Tankwagen zerstört. Dies teilte der Generalstab der ZSU am 12. November mit.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 12.11.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 1.154.180 Menschen.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert:

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.556 (+3) Einheiten. Artilleriesysteme – 34.379 (+13) Einheiten. Mehrfachraketenwerfer – 1.540 (+1) Einheiten. Flugabwehrmittel – 1.240 (+1) Einheiten. Drohnen der operativ-taktischen Ebene – 79.804 (+162) Einheiten. Fahrzeug- und Tankfahrzeuge – 67.123 (+87) Einheiten. spezialfahrzeuge – 3.994 (+1) Einheiten. Erinnern Sie sich daran, dass die Operatoren der Kompanie der unbemannten Flugsysteme Prime des 5. Grenzkommandos Unterstände und ein Munitionsdepot der russischen Angreifer in Richtung Nord-Slobodskoje zerstört haben.

