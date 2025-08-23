Ukrainischer Botschafter: Ankara erwägt Truppenentsendung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Türkei erwägt die Entsendung von Militär in die Ukraine als Teil der Sicherheitsgarantien, hat Nariman Jelal gesagt.

Die Türkei ist zumindest bereit, sich an der Entminung des Schwarzen Meeres nach dem Krieg zu beteiligen, aber Ankara erwägt auch die Entsendung von Militärpersonal in die Ukraine als Teil der Sicherheitsgarantien. Dies erklärte der Botschafter der Ukraine in der Türkei Nariman Dschelal in den Vereinigten Nachrichten.

„Ich hatte erst gestern ein Treffen mit dem türkischen Verteidigungsminister Yaşar Güler, wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Die Türkei ist bereit, sich so bald wie möglich an der Entminung des Schwarzen Meeres zu beteiligen“, berichtete er.

Neben der Minenräumung im Meer prüft die türkische Seite auch Vorschläge zur Beteiligung an der humanitären zivilen Landminenräumung.

Jelal erinnerte daran, dass die Türkei zu den 10 Ländern gehört, die bereits potenziell bereit sind, Militärpersonal in die Ukraine zu entsenden, um Sicherheitsgarantien zu geben.

„Wir begrüßen solche Schritte der Türkei“, fügte der Botschafter hinzu.

Wir erinnern daran, dass der NATO-Generalsekretär Mark Rutte am 20. August den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angerufen hat, um eine friedliche Lösung zwischen der Ukraine und Russland zu besprechen.