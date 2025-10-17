Ukrenerho hat über seine Bereitschaft zur Übertragung von Winterstrommengen berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Hochspannungsnetz von Ukrenerho ist ab dem 17. Oktober vollständig für die Übertragung der Winterstrommengen vorbereitet.

Dies erklärte Witalij Zaichenko, Vorstandsvorsitzender der NPC Ukrenerho, bei einem Treffen mit Vertretern des ukrainischen Arbeitgeberverbandes.

„Wenn der russische Beschuss nicht wäre, könnten wir sagen, dass wir keine Schwierigkeiten während der Heizperiode erwarten. Leider gehen die Angriffe des Feindes auf die Energieanlagen weiter. Russland greift erneut sowohl die Stromerzeugung als auch unsere Umspannwerke an“, sagte Zaichenko.

Ihm zufolge ist der Dialog mit der Wirtschaft und der Industrie wichtig. Insbesondere ist es wichtig, die von privaten Eigentümern installierten Reservekraftwerke in den Strommarkt einzubeziehen.

„Das ist wichtig, um den Aufbau eines dezentralen Erzeugungssystems zu beschleunigen, das einer der Hauptfaktoren für unsere energetische Nachhaltigkeit ist“, sagte der CEO von Ukrenerho.

Nach Angaben von Unternehmen, die Strom mit Hilfe von Gasturbinen- und Gaskolbenanlagen erzeugen, betrug das Wachstum dieser Art der Stromerzeugung in der Ukraine in diesem Jahr (Stand: Oktober) 270%. Auch bei den Energiespeichern ist ein deutliches Wachstum zu verzeichnen.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Die Ukrainer sollten sich auf Stromengpässe und lange Stromausfälle im Winter einstellen: 4 Stunden ohne Strom, zwei Stunden mit Strom.