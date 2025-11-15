Ukrenerho warnt vor Einschränkungen am Sonntag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der groß angelegten russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen, so Ukrenerho.

Am Sonntag, den 16. November, werden in den meisten Regionen der Ukraine Maßnahmen zur Einschränkung des Stromverbrauchs gelten, berichtet Ukrenerho.

Zeitpläne für stündliche Stromabschaltungen:

- von 00:00 bis 23:59 – Umfang von 1 bis 3,5 Warteschlangen.

Zeitpläne der Strombegrenzung:

- von 00:00 bis 23:59 Uhr – für industrielle Verbraucher.

Achtung! Zeit und Umfang der Einschränkungen können sich ändern. Beachten Sie die Informationen auf den offiziellen Seiten der Oblenergos in Ihrer Region. Wenn der Strom planmäßig erscheint – verbrauchen Sie ihn bitte sparsam! – ukrenergo fügt hinzu.