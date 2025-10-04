"Ukrsalisnyzja führt einen Zug zwischen Kiew und Bukarest ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ab dem 10. Oktober wird Ukrsalisnyzja einen Zug auf der Strecke Kiew-Bukarest einführen.

Dies teilte das Ministerium für Gemeinden und Gebietsentwicklung am Samstag mit.

Der Zug wird täglich verkehren und über Kiew, Winnyzja, Zhmerynka, Mohyliw-Podilskyj, Velchynets, Ungheni, Iasi und die rumänische Hauptstadt Bukarest fahren.

Die Abfahrt von Kiew ist um 06:30 Uhr und die Ankunft in Bukarest ist um 06:47 Uhr am nächsten Tag.

In umgekehrter Richtung – Abfahrt in Bukarest um 19:10 Uhr, Ankunft in Kiew um 19:41 Uhr am nächsten Tag.

Der Zug kommt am Bukarester Hauptbahnhof – Gara de Nord – an. Von diesem Bahnhof verkehren regelmäßig Hochgeschwindigkeitszüge zum Flughafen.

Der Preis für eine Fahrkarte in einem Abteilwagen beträgt etwa 3.800 Hrywnja.

Um es kurz zu machen:

Am 12. September sind die ersten Züge auf der europäischen Spurweite zu den Hauptstädten der Europäischen Union in Uschhorod gestartet.