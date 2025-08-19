Ungarn hat bekannt gegeben, dass die Druschba-Ölpipeline wieder in Betrieb genommen wurde und die Ukraine aufgefordert, sie nicht mehr anzugreifen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto erklärte, dass die russische Druschba-Ölpipeline wieder in Betrieb genommen wurde und erwartet, dass die Ukraine die Pipeline nicht mehr angreift.

Quelle: Szijjarto auf Facebook

Direkte Rede: „Nach dem Angriff der Ukraine in der vergangenen Nacht sind die Öllieferungen nach Ungarn über die Druschba-Pipeline in den letzten Minuten wieder aufgenommen worden.

Ich habe gerade dem stellvertretenden russischen Energieminister Pavel Sorokin für die schnelle Reaktion auf den Angriff gedankt.

Wir gehen davon aus, dass die Ukraine keine weiteren Angriffe auf die Pipeline verüben wird, die für die Energieversorgung unseres Landes entscheidend ist. Dieser Krieg ist nicht unserer, ziehen Sie uns nicht hinein.“