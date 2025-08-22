Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ungarn hat wieder einmal die Versorgung mit russischem Öl eingestellt. Dies geschah nach einem Drohnenangriff auf die Druschba-Ölpipeline.

Dies erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Beitrag auf Facebook.

„In der Nacht erhielten wir die Nachricht, dass die Druschba-Ölpipeline an der russisch-weißrussischen Grenze wiederholt angegriffen wurde – zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit. Die Versorgung Ungarns mit Rohöl ist erneut unterbrochen worden“, schrieb er.

Szijjártó behauptet, dass „dies ein weiterer Angriff auf die Energiesicherheit“ sei Ungarn und „ein weiterer Versuch, uns in einen Krieg zu ziehen“.

Der Kreml-Verbündete versprach, „die Friedensbemühungen weiterhin zu unterstützen und die nationalen Interessen mit aller Kraft zu verteidigen.“

Magyars Schlag

Zuvor hatte der Kommandeur der unbemannten Systeme der ukrainischen Streitkräfte, Robert Brovdi (Magyar), erklärt, Drohnen hätten erneut die Ölpumpstation Unecha angegriffen, die Teil des Druschba-Ölpipelinesystems ist.

Magyar veröffentlichte auch ein Video des Feuers nach dem Drohnenangriff.

In dieser Woche griffen ukrainische Drohnen die Ölpumpstation Nikolskoje in der Region Tambow an. Außerdem wurde die Station Unecha von Drohnen angegriffen, wodurch die Ölförderung nach Ungarn und in die Slowakei gestoppt wurde.

Zu dieser Zeit sagte Szijjártó, dass Ungarn ohne russisches Öl dasteht. Der Minister drohte damit, keinen Strom mehr an die Ukraine zu verkaufen.

Nach der Reparatur wurden die Öllieferungen nach Ungarn und in die Slowakei jedoch schnell wieder aufgenommen.