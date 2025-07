Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Kombinat Plus, das Unternehmen von Dmitry Sidorenko, dem Gründer des Atlas Weekend Festivals und des Atlas Konzertclubs, wurde zum Manager des October Palace in Kiew ernannt.

Kombinat Plus, das Unternehmen von Dmitry Sidorenko, dem Gründer des Atlas Weekend Festivals und des Atlas Konzertclubs, hat die Leitung des Oktoberpalastes in Kiew übernommen.

Herr Sydorenko schrieb darüber auf Facebook.

„Mein Unternehmen, Kombinat Plus, hat eine transparente ARMA-Ausschreibung zur Auswahl eines Managers für diese strategische Einrichtung gewonnen. Ich möchte betonen, dass die Verfahren für Prozorro noch nicht abgeschlossen sind“, sagte er.

Laut Olena Duma, Leiterin der Nationalen Agentur für Vermögensverwertung und -verwaltung, hat der ausgewählte Verwalter alle Überprüfungen der Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf die Verwicklung mit dem Eigentümer des Vermögens und die Verbindungen zur Russischen Föderation erfolgreich bestanden. Das Unternehmen verfügt über einen guten Ruf und Erfahrung auf dem Markt für die Organisation von Kulturveranstaltungen. Gemäß dem Managementvertrag wird Kombinat Plus 99,9 % seiner Einnahmen an den ukrainischen Staatshaushalt abführen und eine garantierte Zahlung von über 2 Millionen Hrywnja pro Monat an den Staatshaushalt leisten.

Um es kurz zu machen:

„Zhovtnevyi ist ein historisches und kulturelles Wahrzeichen im Zentrum der Hauptstadt, gelegen an den Hängen über dem Majdan Nesaleschnosti. Seine Gesamtfläche beträgt über 17.500 m².

Die erste Ausschreibung zur Auswahl eines Verwalters fand nicht statt, da nur ein Bieter teilnahm, dessen Ausschreibungsunterlagen aufgrund der Nichterfüllung der Anforderungen abgelehnt wurden.

Daraufhin hat ARMA eine zweite Ausschreibung für den Zhovtnevyi Palace durchgeführt.