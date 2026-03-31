Die USA haben drei russische Schiffe von der Sanktionsliste gestrichen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Beschränkungen wurden für zwei Containerschiffe und einen Frachter aufgehoben, der gestohlenes Getreide aus der Ukraine transportiert hatte.

Das US-Finanzministerium hat drei russische Schiffe, die Güter transportierten, von der Sanktionsliste gestrichen. Dies teilte die Pressestelle des Ministeriums am Dienstag, dem 31. März, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung Schiffe betrifft, die im Transport von Stück- und Containerfracht eingesetzt werden, und darauf abzielt, die Auswirkungen der Sanktionen auf die Seelogistik anzupassen. Es handelt sich um folgende Schiffe:

Die Aufhebung der Sanktionen bedeutet, dass es diesen Schiffen wieder gestattet ist, Finanztransaktionen durchzuführen, Häfen anzulaufen und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die zuvor durch US-amerikanische Gesetze gesperrt waren. Nach Angaben der Website „War Sanctions“ der Hauptabteilung für Aufklärung des ukrainischen Verteidigungsministeriums war das Schiff „Sv Nikolay“ am Abtransport von gestohlenem ukrainischem Getreide beteiligt. Der Frachter lief wiederholt Häfen in den besetzten ukrainischen Gebieten an, von wo aus er Agrarprodukte in die Türkei transportierte. Zur Erinnerung: Die USA haben eine befristete Genehmigung erteilt, die den Verkauf von russischem Öl und Ölprodukten erlaubt, die sich bereits auf Tankern auf See befinden. Die Genehmigung gilt bis zum 11. April. In der Zwischenzeit arbeitet die Ukraine gemeinsam mit europäischen Ländern an einer gesetzlichen Regelung, die es nicht nur ermöglichen soll, Schiffe der russischen Schattenflotte anzuhalten, sondern auch das von ihnen transportierte Öl zu beschlagnahmen.