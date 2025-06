Veränderungen auf dem ukrainischen Elektronikmarkt: Drohnen und Ladestationen werden immer beliebter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2025 hat sich der Elektronikmarkt in der Ukraine nach zwei Jahren starken Wachstums aufgrund der sich erholenden Nachfrage stabilisiert.

Dies geht aus einer Studie über den Markt für Gadgets und Zubehör in der Ukraine hervor, die von der Agentur Inweb Digital Marketing durchgeführt wurde.

Smartphones, Laptops, Tablets, Smartwatches und Fitnessarmbänder sowie Fernsehgeräte sind von größtem Interesse.

Gleichzeitig werden neue Kategorien wie Drohnen und Ladestationen immer beliebter.

Die durchschnittliche Rechnung für Technik in der Ukraine im Jahr 2024 variiert je nach Region. Der höchste Wert wurde in Dnipro mit 3.887 Hrywnja verzeichnet. An zweiter Stelle lag Lwiw mit einer durchschnittlichen Rechnung von 3.125 Hrywnja und an dritter Stelle Kiew mit einem Ergebnis von 3.045 Hrywnja. Kamianets-Podilskyj hatte mit Hrywnja 2.204 den niedrigsten Durchschnittsscheck.

Trotz der wirtschaftlichen Instabilität bleiben die Ukrainer markenorientiert – die meisten sind auf der Suche nach bestimmten Modellen, wie dem iPhone 16, Samsung Galaxy S24, Redmi Note 13 oder DJI Mini 4 Pro.

Apple, Xiaomi und Samsung sind die Marktführer im Smartphone-Segment. Gleichzeitig sinkt das Vertrauen in Xiaomi aufgrund von Reputationsrisiken, während Apple seine Position ausbaut.

Apple, Samsung und Lenovo dominieren den Tablet-Markt. Bei den Laptops ist Lenovo der Marktführer, gefolgt von HP, ASUS, Dell und Acer.

Trotz der geringeren Anzahl von Geräten behält das MacBook seine Führungsposition im Premium-Segment.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Der Anteil des grauen Marktes für Elektronik und Haushaltsgeräte hat sich seit Beginn der groß angelegten Invasion auf 25-30% in Hrywnja und etwa 10% in Stückzahlen verdoppelt, was für ein verantwortungsvolles Geschäft entscheidend ist.