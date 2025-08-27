Der Verkehr auf der Naberezhne-Autobahn in Kiew ist teilweise behindert: Was ist passiert?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Verkehr auf der Naberezhne-Autobahn in Kiew ist wegen eines Rohrbruchs teilweise unterbrochen.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Kiewer Bereitschaftspolizei.

Nach Angaben der Polizei arbeiten die Rettungs- und Reparaturdienste vor Ort, um die Folgen des Vorfalls zu beseitigen.

Autofahrern wird geraten, bei der Planung einer Fahrt in der Gegend Staus und mögliche Umwege zu berücksichtigen.

„Bitte berücksichtigen Sie diese Informationen bei Ihrer Reiseplanung“, schrieb die Polizei.

Warum der Naberezhne Highway für Autofahrer wichtig ist

Die Naberezhne-Autobahn ist eine der wichtigsten Verkehrsadern Kiews. Sie verläuft entlang des Dnipro-Flusses vom Poshtova-Platz bis zum Mykola Mikhnovskyj Boulevard und der Paton-Brücke.

Sie verbindet das Stadtzentrum mit dem rechten Ufer und ist ein Knotenpunkt für mehrere wichtige Stadtzugänge.

Die Naberezhne-Autobahn verläuft durch die Bezirke Podilskyj und Petscherskyj und hat direkte Verbindungen zur Fußgängerbrücke (Parkovyi), zur Metrobrücke und zur Dniprovskyj-Abfahrt, was sie für den täglichen Pendlerverkehr und die Logistik entscheidend macht.