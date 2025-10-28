Verluste der russischen Armee ab dem 28. Oktober: neueste Daten des Generalstabs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 28. Oktober veröffentlichte der Generalstab der Ukraine aktualisierte Daten zu den Verlusten der russischen Truppen, einschließlich Personal, Ausrüstung und Waffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf die Veröffentlichung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine auf Telegram.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 28. Oktober 2025 beliefen sich die geschätzten feindlichen Verluste auf etwa 1.138.750 Personen, das sind 1.060 mehr als im vorherigen Bericht vom 27. Oktober.

Bei der Ausrüstung umfassen die Verluste 11.299 Panzer (+6), 23.508 gepanzerte Kampffahrzeuge (+28), 34.044 Artilleriesysteme (+8) und 1.529 Mehrfachraketen-Systeme (+2).

Verluste in der Luft und zur See

Im Luftraum verlor der Feind 1.230 Luftabwehrsysteme, 428 Flugzeuge, 346 Hubschrauber und 75.054 operative und taktische Drohnen (+108).

Darüber hinaus wurden 3.880 Marschflugkörper zerstört. Im maritimen Bereich gingen 28 Schiffe und Boote verloren, sowie ein U-Boot.

Kraftfahrzeuge und Spezialausrüstung

Die Zerstörung von Kraftfahrzeugen und Tankern erreichte 65.786 Einheiten (+131), die von Spezialfahrzeugen – 3.984 Einheiten (+3). Diese Daten zeigen eine systematische Beeinträchtigung der Logistik und Mobilität der russischen Truppen.