Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben heute einen Präzisionsraketenangriff auf das Gebiet durchgeführt, in dem eine russische Raketentruppe in der Nähe der Stadt Klintsy in der Region Brjansk stationiert ist.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Eine feindliche Einheit der 26. Raketenbrigade bereitete Berichten zufolge einen Angriff vor, möglicherweise auf Kiew. Dank der operativen Aufklärung und der Koordination der ukrainischen Einheiten konnte der Angriff verhindert werden.

Infolge des Angriffs detonierte ein russischer Iskander-Raketenwerfer und zwei weitere wurden nach vorläufigen Schätzungen schwer beschädigt.

Die Verluste des Gegners werden derzeit geklärt. Es gab keine zivilen Opfer.