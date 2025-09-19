Während seines Aufenthalts in Deutschland schlug Klitschko vor, eingefrorene russische Gelder für die Ukraine zu konfiszieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Während seiner Teilnahme an der Bild 100 Veranstaltung in Deutschland schlug Klitschko vor, eingefrorene russische Gelder für die Ukraine zu konfiszieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Telegram-Kanal.

An der Diskussion nahmen der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Alexander Dobrindt, Wirtschaftsministerin Katerina Reiche, Mitglieder der Landesregierungen und Medienvertreter teil.

„In den Gesprächen mit deutschen Politikern haben wir betont, wie wichtig entschiedenere Schritte Europas sind, um die russische Aggression zu stoppen“, sagte Witalij Klitschko.

Insbesondere sei die Rede davon, strengere und wirksamere Sanktionen gegen Russland zu verhängen sowie eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen und sie zur Unterstützung der Ukraine einzusetzen.