Die KPC warnt vor Russlands Täuschungsmanövern, um den Gefangenenaustauschprozess zu diskreditieren

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine besteht beim Gefangenenaustausch auf dem Prinzip „alle für alle“ und jeder Fall von Verzögerung ist Teil der bewussten Kampagne Russlands zur Manipulation der öffentlichen Meinung.

Russland setzt seine Informationskampagne zur Diskreditierung des Gefangenenaustauschs fort, indem es aktiv falsche Behauptungen durch seine Beamten und Propagandisten verbreitet. Dies berichtet das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation (CCD), das dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat (NSC) der Ukraine untersteht.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Leiter der russischen Verhandlungsdelegation in Istanbul, Vladimir Medinsky, sagte, dass der dritte Gefangenenaustausch wegen der angeblichen „Weigerung der Ukraine, 1.000 ihrer Kriegsgefangenen zurückzunehmen“, verzögert wurde. Außerdem beschuldigte er die Ukraine einer „selektiven Herangehensweise an den Austausch“.

„Diese Behauptungen sind nicht wahr. Wie bereits berichtet, besteht die Ukraine beim Austausch von Gefangenen auf dem Prinzip ‚alle für alle‘, und jeder Fall von Verzögerung ist Teil der bewussten Kampagne Russlands, die öffentliche Meinung zu manipulieren und das Vertrauen in die ukrainischen staatlichen Institutionen zu schwächen“, betonte die CPD.“

Die Agentur fügte hinzu, dass die Ukraine konsequent an der Rückkehr aller ihrer Bürger aus der Gefangenschaft arbeitet.

Die KPD erinnerte daran, dass Russland solche Fälschungen aktiv einsetzt, zum Beispiel die Verbreitung eines gefälschten „Appells“ im Namen ukrainischer Kriegsgefangener, in dem vom „Ausschluss von Personen von den Austauschlisten“ die Rede ist. Dies ist ein weiteres Beispiel für Desinformation, die darauf abzielt, die Austauschmechanismen zu diskreditieren.