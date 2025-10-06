Welche Ausrüstung wird die Slowakei der Ukraine zur Verfügung stellen: Schmyhal verrät die Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine wird im Rahmen eines neuen Militärhilfepakets aus der Slowakei fünf Bozena Minenräumfahrzeuge und andere Ausrüstung erhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des ukrainischen Verteidigungsministers Denys Schmyhal.

„Wir haben mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Verteidigungsminister der Slowakei Robert Kaliniak ein Abkommen über den Transfer von nicht-tödlicher Ausrüstung und Maschinen unterzeichnet“, sagte Schmyhal.

Ihm zufolge wird die Slowakei der Ukraine kostenlos technische und bauliche Ausrüstung zur Verfügung stellen, darunter Bozena-Fahrzeuge, Transportmittel, Entminungskomplexe und medizinische Evakuierungsausrüstung.

„Während des Treffens habe ich meinem slowakischen Amtskollegen für die Hilfe gedankt, die das Leben von Ukrainern rettet. Wir spüren die Unterstützung der Slowakei auf unserem Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden“, sagte der Minister.

Schmyhal bedankte sich auch für die Hilfspakete, die die Slowakei bereits bereitgestellt hat. Das Land arbeitet derzeit an einem neuen, fünfzehnten Hilfspaket.

Sie sprachen auch über die Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen ukrainischen und slowakischen Unternehmen.

