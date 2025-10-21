Es werden Manager für Luxusimmobilien in Kiew und der Region gesucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Asset Recovery and Management Agency (ARMA) hat auf der Plattform Prozorro offene Ausschreibungen für die Auswahl von Managern für Elite-Immobilien in Kiew und der Region Kiew angekündigt.

Die Asset Recovery and Management Agency (ARMA) hat auf der Plattform Prozorro offene Ausschreibungen für die Auswahl von Managern für Elite-Immobilien in Kiew und der Region Kiew bekannt gegeben.

Dies teilte der Pressedienst der ARMA mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Vermögenswerte in einem Strafverfahren beschlagnahmt und per Gerichtsbeschluss an die Verwaltung der ARMA übertragen wurden.

Zu den Vermögenswerten gehören:

Ein Wohngebäude (647 m²) in der Nähe der Kiewer Petschersk Lawra (Dobrovolchykh Batalioniv/Panfilovtsiv Straße) und vier Grundstücke.

Hausbesitz im Bezirk Obuchiw der Region Kiew: ein Haus (fast 1300 qm) und 10 Grundstücke (insgesamt 4,8 Hektar).

Eine Wohnung (255,5 qm) im Kiewer Bezirk Petschersk (Andrij Verkhoglyad/Mykhailo Drahomyrova Street) und zwei Parkplätze.

Eine Wohnung (208,7 m²) im Zentrum von Kiew (Instytutska Straße) und zwei Parkplätze.

Eine Wohnung (149,2 m²) im Zentrum von Kiew (Instytutska Straße) und zwei Parkplätze.

Ein Grundstück (0,2049 ha) im Bezirk Obuchiw, Region Kiew.

Sie können sich an der offenen Ausschreibung beteiligen und Ihre Vorschläge bis zum 28. Oktober 2025 einreichen. Eigentümer von beschlagnahmten Vermögenswerten und Vertreter des Aggressorstaates dürfen nicht teilnehmen.

Um es kurz zu machen:

Die Asset Recovery and Management Agency hat eine Ausschreibung zur Auswahl eines Verwalters für ein Elitegebäude in Kiew angekündigt.