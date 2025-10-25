Wird China Russland aufhalten? Trump kündigt Gespräch mit Xi Jinping über die Ukraine an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass er bei seinem bevorstehenden Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über die Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges sprechen wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Meldung des Weißen Hauses.

Während einer Pressekonferenz wurde Trump gefragt, welche Art von Einfluss er sich von China wünscht, um Russland zu stoppen. In seiner Antwort deutete der US-Präsident an, dass er sich wünschen würde, dass Peking die Haltung Moskaus zur Ukraine beeinflusst.

„Nun, ich würde mir wirklich wünschen, dass China uns mit Russland hilft. Wir haben sehr harte Sanktionen gegen Russland verhängt. Ich denke, diese Sanktionen sind sehr hart. Sie sind sehr stark. Aber ich würde mir wünschen, dass China uns hilft. Wie Sie wissen, habe ich ein gutes Verhältnis zu Präsident Xi… wir werden uns treffen. Wir werden ein gutes Treffen haben… Ich denke, wir werden einige gute Geschäfte machen. Eines der Themen… – ist die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine“, sagte Trump.

Er fügte hinzu, dass in diesem Krieg jede Woche 7.000 Menschen sterben und betonte, dass „wir das auf jeden Fall besprechen werden“.

„Er (Xi Jinping – Anm. d. Red.) will auch, dass er endet“, sagte der US-Präsident.

Trump wurde auch gefragt, ob er befürchte, dass die jüngsten US-Sanktionen zu stark seien und Putin in die Enge treiben würden.

„Nein, das glaube ich nicht. Wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, er will, dass der Krieg zu Ende geht“, antwortete Trump.