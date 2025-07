Wird der Kreml einem Treffen zwischen Putin und Selenskyj im August zustimmen: Peskows Antwort

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Kreml hat sich zu der Möglichkeit eines Treffens zwischen dem russischen Diktator Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in diesem Sommer geäußert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Sprechers des russischen Diktators, Dmitri Peskow.

Der Sprecher des russischen Diktators betonte, dass ein mögliches Treffen zwischen Putin und Selenskyj „den Schlusspunkt unter die Beilegung des Konflikts setzen“ und die im Zuge der Expertenarbeit zu entwickelnden Vereinbarungen festhalten könnte und sollte.

„Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass ein solch komplexer Prozess in 30 Tagen abgeschlossen werden kann“, betonte er.

Ein mögliches Treffen zwischen den Führern der Ukraine und Russlands

Am 23. Juli trafen sich die ukrainischen und russischen Delegationen zur dritten Gesprächsrunde in Istanbul.

Unter anderem schlug die Ukraine erneut ein Treffen zwischen den Führern der Ukraine und Russlands vor. Diesmal beinhaltete der Vorschlag die Beteiligung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und des US-Präsidenten Donald Trump an den Gesprächen bis Ende August.

