Wird die Ukraine ein Referendum über die Anerkennung der russischen Besatzung abhalten: Das sagt das Büro des Präsidenten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hat nicht vor, ein Referendum über die Anerkennung der von Russland besetzten Gebiete abzuhalten.

Laut RBK Ukrajina sagte der Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine, Andrij Jermak, dies in einem Interview mit dem Corriere della Sera.

Ihm zufolge hat die Ukraine eine realistische Sicht auf die Tatsache, dass Russland einen Teil der Territorien besetzt hat. Es wird jedoch keine Volksabstimmungen über die Anerkennung dieser Besetzung geben.

„Wir haben nicht die Absicht, einen Teil unseres Landes aufzugeben. Aber heute sind wir realistisch und wir wissen, dass der Aggressor einige Regionen besetzt hat und wir sie noch nicht mit Waffen befreien können. Gleichzeitig wollen wir den Krieg beenden und sicherstellen, dass er sich nicht wiederholt“, sagte Jermak.

Austausch von Territorien