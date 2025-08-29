Das Wirtschaftsministerium hat über den Fortschritt der Ernte berichtet: führende Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Bis zum 29. August hat die Ukraine bereits 28.370,6 Tausend Tonnen Frühgetreide und Hülsenfrüchte auf 6.887,6 Tausend Hektar geerntet, das sind 61% der mit diesen Pflanzen bestellten Fläche.

Dies teilte das Ministerium für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft mit.

Im Einzelnen:

Weizen – 21 858,2 tausend Tonnen wurden auf einer Fläche von 5 000,5 tausend Hektar geerntet.

Gerste – 5.159,2 Tausend Tonnen auf einer Fläche von 1.343,0 Tausend Hektar geerntet.

Erbsen – 585 Tausend Tonnen wurden auf einer Fläche von 262,3 Tausend Hektar geerntet.

Andere Getreide und Hülsenfrüchte wurden in Höhe von 746,4 Tsd. Tonnen auf einer Fläche von 266,7 Tsd. ha geerntet, sagte die Agentur.

Nach Angaben des Ministeriums gehören zu den Spitzenreitern:

Region Odessa – 3.447,2 Tonnen auf einer Fläche von 1.087 thsd ha geerntet.

Region Winnyzja – 2.385,8 Tausend Tonnen auf einer Fläche von 423,7 Tausend Hektar geerntet.

Region Chmelnyzkyj – 2.102,3 Tausend Tonnen auf einer Fläche von 299,8 Tausend Hektar geerntet.

Region Kirowohrad – 2.206,0 Tausend Tonnen auf einer Fläche von 534,1 Tausend Hektar geerntet.

Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits 3 193,3 Tsd. Tonnen Raps auf einer Fläche von 1 273,5 Tsd. ha geerntet. Sojabohnen wurden in Höhe von 10,4 Tausend Tonnen auf einer Fläche von 7,29 Tausend Hektar geerntet. Sonnenblumen – 13,2 Tausend Tonnen auf einer Fläche von 15,4 Tausend Hektar.

