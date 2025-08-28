Die Zahl der Todesopfer nach dem Beschuss von Kiew ist erneut gestiegen: Was wir bisher wissen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit dem Nachmittag des 28. August ist die Zahl der Menschen, die in Kiew durch den nächtlichen Angriff der russischen Invasoren getötet wurden, auf 15 gestiegen.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters der Kiewer Militärverwaltung, Timur Tkatschenko.

Tkatschenko betonte, dass eine Such- und Rettungsaktion im Bezirk Darnytsia noch im Gange sei, aber es seien bereits 15 Menschen tot, darunter vier Kinder.

„Unter den Opfern befinden sich auch 10 Kinder. Wir überprüfen das gerade“, fügte er hinzu.

Zehn weitere Menschen werden infolge des feindlichen Beschusses noch immer vermisst.

Angriff auf Kiew