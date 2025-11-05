Zahumennyi aus dem Hausarrest entlassen, Suspendierung für illegal erklärt, KCSA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Kiewer Berufungsgericht hat die Suspendierung von Dmytro Zahumennyi, dem Stabschef der Kiewer Stadtverwaltung, von der Arbeit und seinen rund um die Uhr geltenden Hausarrest aufgehoben.

Dies wurde laut RBK Ukrajina auf der Website der KCSA berichtet.

„Diese beiden Tage waren sehr schwierig, aber wichtig auf dem Weg zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Das Kiewer Berufungsgericht hat meine Suspendierung von der Arbeit und den Rund-um-die-Uhr-Hausarrest aufgehoben und damit die entsprechenden Entscheidungen des Bezirksgerichts Holosiivskyj als illegal anerkannt. Dies ist der erste wichtige Sieg, der zeigt, dass die Anschuldigungen gegen mich wegen ‚illegaler Geschäftsreisen‘ absurd sind“, schrieb Zagumenny.

Er sagte auch, dass er weiterhin nach Gerechtigkeit suchen und diejenigen vor Gericht bringen werde, die versuchen, seine Aktivitäten illegal zu kriminalisieren und ihn zu diskreditieren.

„Es tut mir aufrichtig leid, dass ich und viele meiner Kollegen in den kritischsten Momenten für den Staat, in denen wir geeint und stark sein und alles tun müssen, um die Streitkräfte der Ukraine zu gewinnen und zu unterstützen, gezwungen sind, Zeit mit Gerichtskämpfen zu verbringen und gegen illegale Verfolgung und Telegramwut gewisser Führer zu kämpfen, die zu nichts anderem fähig sind, als Schmutz zu verbreiten“, sagte Zahumennyi.

Was ihm vorausging

Zuvor hatte Dmitry Zagumenny erklärt, das Verfahren gegen ihn sei politischer Natur. Er nannte es einen Versuch, ihn wegen seiner Kritik an der Zentralregierung und der Militärverwaltung in Kiew zu diskreditieren.