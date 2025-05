Der Zugverkehr in den Karpaten wurde eingestellt: Was ist passiert?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Aufgrund einer Bodenstörung und Gleisabsenkung ist der Verkehr auf dem Abschnitt Yasinya-Voronenko vorübergehend eingestellt. Die Route aller Züge in Richtung Rakhiv wird geändert.

In den Karpaten wurde aufgrund von Bodensenkungen und Gleisabsenkungen der Zugverkehr auf der Strecke Yasinya – Voronenko vorübergehend eingestellt. Darüber am Abend am Donnerstag, 22. Mai, berichtet Ukrzaliznitsya.

„Aufgrund des Versagens von Erdgestein und Senkungen der Strecke wurde der Verkehr auf dem Abschnitt Yasinya-Voronenko vorübergehend eingestellt“, berichtete das Unternehmen.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass sich die Abfahrt des Zuges №96 Rakhiv – Kiew vom Bahnhof Yasinya derzeit verzögert. Die ungefähre Dauer der Verspätung wird 4 Stunden betragen.

„Eisenbahner untersuchen bereits die Leinwand und beginnen mit Reparaturarbeiten, um eine sichere Durchfahrt des Zuges №96 mit reduzierter Geschwindigkeit unter Abfertigungskontrolle zu gewährleisten“, informierte in Ukrsalisnyzja.

Gleichzeitig fügten die Bahnbeamten hinzu, dass sie Zeit für eine umfassende Reparatur der Baustelle benötigen und dass in diesem Zusammenhang alle Züge der Richtung Rachiw ihren Endbahnhof wechseln werden.

„Die genaue Liste der Änderungen und der Status der Reparaturarbeiten wird später veröffentlicht werden, folgen Sie den offiziellen Kanälen Ukrsalisnyzja“, fügte das Unternehmen hinzu.

Wir möchten daran erinnern, dass Ukrsalisnyzja Ende April einen zusätzlichen Zug zwischen Kiew und Uschhorod eingeführt hat.

