Ein zusätzlicher Zug wird zwischen Kiew und Odessa verkehren: Abfahrtsdaten und -zeiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ukrsalisnyzja hat einen zusätzlichen Zug Nr. 265/266 Kiew – Odessa eingesetzt.

Dies teilte der Pressedienst der Fluggesellschaft mit.

Der Zug wird am 20., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29., 30. und 31. August um 8:40 Uhr in Kiew abfahren und um 18:08 Uhr in Odessa ankommen.

Der Zug verlässt Odessa am 20., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29., 30. und 31. August um 11:27 Uhr und kommt um 20:20 Uhr in Kiew an.

Der Zug verfügt über Abteilwagen mit Sitzplätzen, berichtet Ukrsalisnyzja

Um es kurz zu machen:

„Ukrsalisnyzja hat zwei weitere Züge von Kiew nach Iwano-Frankiwsk eingeplant, die den Fahrgästen in beiden Richtungen täglich 1.028 zusätzliche Sitzplätze bieten werden.