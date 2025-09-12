In zwei Regionen der Ukraine ist es zu Stromausfällen gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrenerho geht davon aus, dass die Stromversorgung für alle ausgefallenen Kunden bis zum Ende des heutigen Tages wiederhergestellt werden kann.

Am Freitagmorgen kam es in zwei Regionen der Ukraine zu Stromausfällen aufgrund von schlechtem Wetter. Dies wurde von Ukrenerho am 12. September gemeldet.

„Aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen (Gewitter, starke Windböen) waren seit dem Morgen 49 Siedlungen in zwei Regionen ganz oder teilweise ohne Strom. Die Brigaden von oblenergo führen Not- und Wiederherstellungsarbeiten an den beschädigten Leitungen durch. Die Wiederherstellung der Stromversorgung aller stromlosen Teilnehmer wird bis zum Ende des heutigen Tages erwartet“, heißt es in der Erklärung.

In der Zwischenzeit stieg der Stromverbrauch um 5,4% im Vergleich zu den morgendlichen Zahlen am Donnerstag. Dies ist auf das bewölkte Wetter in den westlichen und zentralen Regionen der Ukraine zurückzuführen, das die Effizienz der Solarkraftwerke (SPPs) verringert

„Die Notwendigkeit, den aktiven Stromverbrauch auf die Tageszeit zu verlagern, bleibt bestehen. Bitte verwenden Sie leistungsstarke Elektrogeräte von 10:00 bis 15:00 Uhr“, heißt es in Ukrenerho.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Russland am 8. August einen Angriff auf das ukrainische Energiesystem gestartet hat. Ein massiver Schlag traf das Objekt der Wärmeerzeugung in der Region Kiew.

