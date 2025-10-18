Zwei ukrainische Dörfer gehören zu den besten Touristenorten der Welt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) hat unter 270 Kandidaten aus 65 Ländern 52 Ortschaften in die Liste der besten touristischen Dörfer aufgenommen.

Im Jahr 2025 wurden die transkarpatischen Dörfer Kolochava und Synevirska Polyana, die im Bezirk Khust in Transkarpatien liegen, in die Liste der weltweit besten Dörfer für Touristen aufgenommen. Dies teilte die Welttourismusorganisation (UNWTO) mit.

In diesem Jahr konkurrierten 270 Ortschaften aus 65 Ländern in Afrika, Amerika, Asien, Europa und dem Nahen Osten um den Titel der besten Touristendörfer. Die Tourismusorganisation der Vereinten Nationen hat 52 der besten unter ihnen ausgewählt.

Die Kandidaten wurden anhand von neun Kriterien bewertet, darunter kulturelle und natürliche Ressourcen, Gesundheit und Sicherheit sowie wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit.

Dank dieser Anerkennung wurden Kolochava und Synevirska Polyana in das Netzwerk der besten touristischen Dörfer (BTV) aufgenommen, dem nun 319 Siedlungen angehören.

Letztes Jahr wurden Worochta aus der Region Iwano-Frankiwsk und Urich in der Region Lwiw in die gleiche Liste aufgenommen – die ersten ukrainischen Dörfer, die auf der Weltkarte des ländlichen Tourismus unter der Schirmherrschaft der UNO erschienen.

