Zwei weitere Orte wurden für die Evakuierung von Mariupol vereinbart

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mit Unterstützung der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes wurden zwei weitere Orte vereinbart, an denen die Menschen an Bord eines Evakuierungskonvois gehen können, der Mariupol am 2. Mai verlassen wird. Der Stadtrat von Mariupol erklärte auf Telegramm.

„Es gibt eine gute Nachricht. Mit Unterstützung der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes wurden heute zwei weitere Orte für die Aufnahme von Menschen in dem Evakuierungskonvoi vereinbart, der Mariupol verlassen wird. Dabei handelt es sich um das Dorf Mangusch und den Lunatscharskoje-Ring bei Berdjansk. Wenn Sie dort Verwandte oder Bekannte haben, versuchen Sie, diese zu kontaktieren und Informationen über eine mögliche Evakuierung weiterzugeben“, betonte der Stadtrat.