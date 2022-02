Die öffentlichen Verkehrsmittel in Kiew haben Verspätung - Routen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Der öffentliche Nahverkehr in Kiew ist erneut unterbrochen worden. Der Trolleybusverkehr verzögert sich, aber es gibt keinen Stau auf den Straßen.

Dies wurde von Kiewpastrans berichtet.

Wie sieht es mit dem Transport aus?

Die Fahrt der Obusse Nr. 17, 19 in der Yerevanska Straße 22 verzögert sich wegen eines defekten Fahrzeugs in der Überholstrecke.

Der zuständige städtische Dienst wurde bereits zum Standort entsandt.

Gibt es einen Stau?

In Kiew gibt es heute keine ernsthaften Verkehrsstaus. Dies wird durch den Online-Dienst Google Maps bestätigt.

Screenshot: Google Maps

Warum kommt es in Kiew häufiger zu Verkehrsproblemen?

In letzter Zeit beginnt jeder Morgen in Kiew mit Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr – Straßenbahnen, Trolleybusse, Busse.

Das kommunale Unternehmen Kiewpastrans stellt fest, dass der Verkehr durch die Straßensituation, nämlich häufige Verkehrsunfälle, beeinträchtigt wird.

Der Verkehr wird auch durch das Wetter – Schnee und Eis – erheblich beeinträchtigt.

„Leider fahren wir nicht wie die U-Bahn auf getrennten Linien. Der Betrieb des Bodenverkehrs hängt in gewisser Weise von den allgemeinen Verkehrsbedingungen in der Stadt ab. Wir sind auch vom Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer abhängig, das manchmal sehr seltsam sein kann. Dies sind die Hauptgründe für die Misserfolge beim Betrieb des städtischen Bodenverkehrs“, – so Kiewpastrans.

Auch im Verkehrswesen kommt es zu Ausfällen wegen falsch geparkter Autos in den Dimensionen der Durchfahrt von Straßenbahnen und Trolleybussen. Und manchmal wird der Transport aufgrund technischer Probleme – Brüche, Entgleisungen – unterbrochen.