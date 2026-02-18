Am 19. Februar wird das Gericht die Anklageschrift im Fall Janukowytsch wegen der Schüsse auf den Maidan verhandeln

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 19. Februar wird das Bezirksgericht Brovarsky die Anklageschrift gegen den flüchtigen Ex-Präsidenten Wiktor Janukowytsch und Sicherheitskräfte wegen der Organisation der Auflösung und Erschießung von Menschen am 18. bis 20. Februar 2014 prüfen.

Quelle: : Kommentar des Staatsanwalts für Maidan-Fälle, Denis Ivanov, gegenüber „Ukrinform“

Details: : Nach Angaben des Staatsanwalts hat das Richterkollegium am 28. Januar 2026 die Verhandlung über die Schüsse auf dem Maidan zur Verhandlung in der Sache angesetzt. Am 19. Februar um 10:00 Uhr findet eine Gerichtsverhandlung statt, in der er die Anklageschrift verlesen wird.

Insgesamt dauerte die Vorverhandlung im Fall der Schüsse auf dem Maidan eineinhalb Jahre.

Im Laufe des Jahres 2025 setzte das Stadtgericht Brovarsky siebzehn Gerichtsverhandlungen an, von denen jedoch nur zehn stattfanden.

Die Gerichtsverhandlungen wurden aufgrund der Nichterscheinen der Anwälte, ihrer Weigerung, Zugang zu Staatsgeheimnissen zu erhalten, sowie aufgrund des Ablaufs der Dienstreise der vorsitzenden Richterin Natalija Sirenko verschoben.

Direkte Aussage des Staatsanwalts: „Ich bin mit dem Verlauf des Verfahrens nicht zufrieden. Als Staatsanwalt wünsche ich mir eine schnellere Verhandlung, aber im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen tun wir alles, was uns erlaubt ist, und versuchen, die endgültige Entscheidung voranzutreiben.“

Zur Erinnerung: hat das Oberste Antikorruptionsgericht der Ukraine am 20. Januar den ehemaligen Präsidenten der Ukraine, Wiktor Janukowytsch, in Abwesenheit wegen illegaler Aneignung von Land in Sucholutschja zu 15 Jahren Haft verurteilt.