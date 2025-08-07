300 Mitarbeiter, 7 Produktionslinien: Das BES hat die illegale Produktion und den Verkauf von E-Zigaretten aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Bureau of Economic Security hat ein groß angelegtes System der illegalen Herstellung und des Verkaufs von E-Zigaretten und E-Liquids aufgedeckt.

Dies berichtet der Pressedienst des BES.

Nach Angaben der Behörde wurden die Produkte ohne die entsprechende Lizenz und Kennzeichnung hergestellt. Sie verkauften die Waren im Groß- und Einzelhandel über ihr eigenes umfangreiches Netz von Verkaufsstellen in Einkaufszentren in der gesamten Ukraine sowie über das Internet. Laut den operativen Informationen waren etwa 300 Personen an den illegalen Aktivitäten beteiligt.

Die BES-Detektive führten mehr als 40 gleichzeitige Durchsuchungen in Lagerhäusern, Büros, Autos und Einzelhandelsgeschäften in den Regionen Kyjiw, Kyjiw und Schytomyr durch.

Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten mehr als 276.000 Einheiten illegal hergestellter E-Liquids, Kits zum Mischen, Aromen, Kartuschen mit Rauchmischungen, 7 Linien für die illegale Herstellung von E-Liquids und Komponenten: Glycerin, Propylenglykol, Aromen, Nikotin in einem Gesamtvolumen von fast 6.000 Litern sowie Verpackungsmaterial.

Die Ermittlungen im Rahmen des Vorverfahrens dauern an, und der gesamte Kreis der Beteiligten wird derzeit ermittelt.

Um es kurz zu machen:

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit hat 11 Verkaufsstellen für illegale verbrauchsteuerpflichtige Waren in Kiewer Einkaufszentren geschlossen.