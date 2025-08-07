FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

300 Mitarbeiter, 7 Produktionslinien: Das BES hat die illegale Produktion und den Verkauf von E-Zigaretten aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Das Bureau of Economic Security hat ein groß angelegtes System der illegalen Herstellung und des Verkaufs von E-Zigaretten und E-Liquids aufgedeckt.

Das Bureau of Economic Security hat ein groß angelegtes System zur illegalen Herstellung und zum Verkauf von E-Zigaretten und E-Liquids aufgedeckt.

Dies berichtet der Pressedienst des BES.

Nach Angaben der Behörde wurden die Produkte ohne die entsprechende Lizenz und Kennzeichnung hergestellt. Sie verkauften die Waren im Groß- und Einzelhandel über ihr eigenes umfangreiches Netz von Verkaufsstellen in Einkaufszentren in der gesamten Ukraine sowie über das Internet. Laut den operativen Informationen waren etwa 300 Personen an den illegalen Aktivitäten beteiligt.

Die BES-Detektive führten mehr als 40 gleichzeitige Durchsuchungen in Lagerhäusern, Büros, Autos und Einzelhandelsgeschäften in den Regionen Kyjiw, Kyjiw und Schytomyr durch.

Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten mehr als 276.000 Einheiten illegal hergestellter E-Liquids, Kits zum Mischen, Aromen, Kartuschen mit Rauchmischungen, 7 Linien für die illegale Herstellung von E-Liquids und Komponenten: Glycerin, Propylenglykol, Aromen, Nikotin in einem Gesamtvolumen von fast 6.000 Litern sowie Verpackungsmaterial.

Die Ermittlungen im Rahmen des Vorverfahrens dauern an, und der gesamte Kreis der Beteiligten wird derzeit ermittelt.

Um es kurz zu machen:

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit hat 11 Verkaufsstellen für illegale verbrauchsteuerpflichtige Waren in Kiewer Einkaufszentren geschlossen.

Den täglichen oder wöchentlichen Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben!

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 247

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)24 °C  Ushhorod25 °C  
Lwiw (Lemberg)22 °C  Iwano-Frankiwsk23 °C  
Rachiw21 °C  Jassinja22 °C  
Ternopil23 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)23 °C  
Luzk22 °C  Riwne22 °C  
Chmelnyzkyj22 °C  Winnyzja22 °C  
Schytomyr22 °C  Tschernihiw (Tschernigow)23 °C  
Tscherkassy25 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)27 °C  
Poltawa26 °C  Sumy23 °C  
Odessa29 °C  Mykolajiw (Nikolajew)32 °C  
Cherson33 °C  Charkiw (Charkow)25 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)30 °C  Saporischschja (Saporoschje)31 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)29 °C  Donezk31 °C  
Luhansk (Lugansk)34 °C  Simferopol32 °C  
Sewastopol32 °C  Jalta32 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen