UZ-3000 zum kostenlosen Transport: Swyrydenko gab den Starttermin bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ukrsalisnyzja 3000, ein Programm zur kostenlosen Beförderung auf der Schiene, soll am 1. Dezember beginnen und vier Monate lang laufen.

Dies erklärte die ukrainische Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Sendung der Verkhovna Rada

„Es ist sehr wichtig, das Folgende zu verstehen. Wir haben eine Personenbeförderung und die Kosten für die Personenbeförderung sind tatsächlich höher als die Kosten für ein Ticket. Und früher wurde dieses Ungleichgewicht durch den Frachttransport ausgeglichen“, sagte Swyrydenko.

Ihr zufolge geht das Volumen des Frachtverkehrs aufgrund der aktiven Feindseligkeiten und der Folgen des Krieges immer weiter zurück. Und diese Ressource reicht nicht mehr aus, um die Differenz zwischen den Kosten und dem tatsächlichen Preis einer Fahrkarte zu decken.

„Um die Bahn zu unterstützen, wurden in diesem Jahr in schwierigen Zeiten zusätzliche Mittel bereitgestellt. Es handelt sich um etwa 13 Milliarden Hrywnja. Für das nächste Jahr planen wir, mindestens 15 Milliarden Hrywnja bereitzustellen. Und Ukrsalisnyzja selbst ist auf der Suche nach zusätzlichen Mitteln, indem es seine Kosten senkt und seinen Betrieb optimiert“, fügte der Ministerpräsident hinzu.

Gleichzeitig, so der Ministerpräsident, „ist Ukrsalisnyzja 3000 kein Programm, das durch diese 13 Milliarden Hrywnja kompensiert wird. Es ist eine Chance, die allen Bürgern der Ukraine geboten wird.

„Im Moment arbeitet das zuständige Ministerium an der Entwicklung und Detaillierung dieses Programms. Es soll am 1. Dezember gestartet werden. Und es wird für 4 Monate umgesetzt, wenn wir eine geringe Nachfrage nach Ukrsalisnyzja haben“, fügte sie hinzu.

