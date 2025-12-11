In der Region Odessa sind aufgrund des Streiks in der Russischen Föderation Brände ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurde ein Schaden an einer energietechnischen Anlage verzeichnet. Zwei Privathäuser in der Nähe wurden ebenfalls beschädigt, Fenster und Türen des Verwaltungsgebäudes wurden eingeschlagen.

Die Angreifer haben in der Nacht die Energieanlage in der Region Odessa mit Angriffsdrohnen angegriffen. Der Beschuss führte zu mehreren Bränden. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, am 11. Dezember.

Ihm zufolge wurden die meisten Luftangriffsziele der Russen von den Kräften der Luftverteidigung ausgeschaltet, aber es wurden Schäden an der Energieanlage festgestellt.

Zwei Privathäuser in der Nähe wurden ebenfalls beschädigt, die Verglasung und die Türen des Verwaltungsgebäudes wurden zertrümmert. Die ausgebrochenen Brände wurden von den Rettungskräften schnell gelöscht. Es wurden keine Todesopfer gemeldet.

Nach Angaben des Staatlichen Katastrophenschutzes waren an der Bekämpfung des Feuers der Löschzug Ukrsalisnyzja, mehr als 50 Feuerwehrleute und 13 Einheiten Ausrüstung beteiligt.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Truppen in der Nacht vom 10. Dezember auch die Region Odessa angegriffen haben und dabei Infrastruktureinrichtungen beschädigt haben.

Außerdem beschossen die Russen in dieser Nacht Energieanlagen im Bezirk Krementschuk in der Region Poltawa, wobei Brände ausbrachen.