424 Millionen: Details zu den ersten Immobilienauktionen von Ukrposhta

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ukrposhta konnte bei den ersten Auktionen, die über Prozorro.Sale abgehalten wurden, 424 Millionen Hrywnja einnehmen.

„Ukrposhta hat bei den ersten Auktionen von Prozorro.Sale 424 Mio. Hrywnja eingenommen.

Dies teilte der Pressedienst von Prozorro.Sale mit.

Der Startpreis der 23 Lose lag bei insgesamt 174,5 Millionen Hrywnja. Der Endpreis stieg durch das Bieten um mehr als das 1,4fache auf 424 Millionen Hrywnja.

Im Durchschnitt bewarben sich mehr als 6 Bieter um die erste Ukrposhta-Immobilie in verschiedenen Regionen der Ukraine.

Am aktivsten war der Wettbewerb um das Gebäude in Schytomyr: 17 Bieter steigerten den Wert der Immobilie um mehr als das Fünffache.

Gleichzeitig wurde der höchste Preis für einen Gebäudekomplex in der Region Iwano-Frankiwsk geboten – 52 Millionen Hrywnja.

Mit Stand vom 12. September kündigte Ukrposhta 6 weitere Auktionen für den Verkauf von Immobilien mit einem Startpreis von insgesamt über Hrywnja 63,6 Millionen an.

Zur Erinnerung:

Ende August hat Ukrposhta mehr als vier Dutzend Immobilien in der gesamten Ukraine zur Versteigerung gebracht.