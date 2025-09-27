An 50 Prozent der Tankstellen auf der Krim ist das Benzin verschwunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Besatzungsbehörden haben die Einwohner aufgefordert, „keine Hektik zu verbreiten“ und kein Benzin „zum Mitnehmen“ zu kaufen.

Die Situation mit dem Treibstoff auf der vorübergehend besetzten Krim wird immer schlimmer. An der Hälfte der Tankstellen ist kein Benzin mehr vorhanden. Dies berichteten die russischen Medien am Samstag, den 27. September.

Es wird angegeben, dass sich die Situation seit zwei Wochen verschlechtert und ein Rekordniveau erreicht hat. Unterdessen rufen die Besatzungsbehörden dazu auf, „keine Hektik zu erzeugen“ und kein Benzin „zum Mitnehmen“ zu kaufen.

Laut dem Telegram-Kanal Crimean Wind sagte der russische Leiter von Sewastopol Michail Raswoshajew am Vortag, dass Treibstoff von A-95, A-95 Power sowie Diesel vor 16:00 Uhr an die Tankstellen geliefert werden und forderte die Einwohner auf, keine Hektik zu erzeugen.

Allerdings tauchen in lokalen Verlagen Videos auf, auf denen man am Abend des 26. September und am Morgen des 27. September lange Schlangen vor den Tankstellen sehen kann.