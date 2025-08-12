FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die Angreifer warfen FABs auf Belozerskoye ab und töteten 2 Menschen und verletzten 7 weitere

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei russischen Angriffen auf die Stadt Bilozerske in der Region Donezk wurden zwei Menschen getötet und sieben weitere, darunter ein Kind, verletzt.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Region Donezk in Telegram

  • Quelle: .* „Am 11. August um 22:55 Uhr griffen die Besatzungstruppen Bilozerske an. Ein Wohngebiet mit Zivilisten in ihren Häusern wurde von FAB-250 der UMPK getroffen. Ein 43-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau starben an den Folgen ihrer Verletzungen.“

Einzelheiten: Unter den Verwundeten sind drei Männer, drei Frauen und ein 16-jähriger Junge. Bei den Opfern wurden Mineneinschläge und Schädel-Hirn-Verletzungen, Gehirnerschütterungen, Schrapnellwunden, Schnittwunden, Prellungen und Quetschungen diagnostiziert.

Russische „FABs“ beschädigten 8 Wohnhäuser und 6 Autos.

