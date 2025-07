Angriff auf eine Entbindungsklinik in Charkiw: Mütter und Babys unter den Opfern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 11. Juli griffen Russen ein Entbindungskrankenhaus in Charkiw an. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung der regionalen Staatsanwaltschaft von Charkiw.

Die regionale Staatsanwaltschaft von Charkiw teilte mit, dass heute Morgen ein Entbindungskrankenhaus in Charkiw von russischen Drohnen angegriffen wurde.

„Sechs weitere Opfer wurden medizinisch versorgt, darunter drei Frauen und ihre Kinder: drei Jungen, von denen zwei gestern und einer am 8. Juli geboren wurden. Bei den Müttern und Babys wurde eine akute Stressreaktion diagnostiziert“, sagte die Staatsanwaltschaft.