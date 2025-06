Angriff auf Smyla: Die Zahl der Verletzten ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Elf Anwohner, darunter zwei Kinder, suchten nach dem russischen Nachtangriff medizinische Hilfe.

In Smelya, Region Tscherkassy, hat sich die Zahl der Verletzten infolge eines russischen Nachtangriffs erhöht. 11 Menschen wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Igor Taburets am Sonntag, den 29. Juni in Telegram mit.

„Um Hilfe für die Sanitäter haben bereits 11 Menschen gebeten. Unter ihnen sind zwei Kinder. Sie erhalten alle notwendige Hilfe“, schrieb er.

Nach vorläufigen Angaben wurden drei Raketen und acht Drohnen registriert, die innerhalb der Stadt einschlugen. Laut Taburtz hat der Feind die zivile Infrastruktur ins Visier genommen.

Drei neunstöckige Gebäude, Privathäuser und Autos wurden in Smila erheblich beschädigt. Außerdem wurden mindestens vier Bildungseinrichtungen und ein psychiatrisches Krankenhaus beschädigt und das Gebäude der Hochschule der Nationalen Universität für Lebensmitteltechnologie fast zerstört. Zuvor wurde über sechs Verletzte infolge des Angriffs auf Smila berichtet.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen in der Nacht einen massiven Angriff durchgeführt haben, bei dem sie 537 Luftziele auf die Ukraine abfeuerten, darunter 477 Drohnen und 60 Raketen. In einer Reihe von Regionen wurden Schäden an Wohngebäuden und kritischer Infrastruktur verzeichnet.

Bei der Abwehr des Angriffs kam der ukrainische F-16 Pilot Maxym Ustymenko ums Leben. Er schoss sieben Ziele ab, schaffte es, das beschädigte Flugzeug von einem bewohnten Gebiet wegzulenken, konnte sich aber nicht aus dem Flugzeug retten.