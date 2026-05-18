Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Kürzlich ordnete der russische Diktator Wladimir Putin selbst an, Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsindikatoren zu ergreifen. Im russischen Bankensektor sind bereits Anzeichen einer Systemkrise zu verzeichnen, wie aus einem Bericht des kremlnahen Zentrums für makroökonomische Analyse und kurzfristige Prognosen (ZMAK) hervorgeht.

Wie RBK Ukrajina berichtet, wurde dies vom Auslandsgeheimdienst der Ukraine mitgeteilt.