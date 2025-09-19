Die Ausgaben des Pensionsfonds werden zum ersten Mal eine Billion Hrywnja übersteigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Am 17. September hat die Regierung das Budget des Pensionsfonds der Ukraine (PFU) für 2025 genehmigt. Die Ausgaben werden zum ersten Mal eine Billion Hrywnja übersteigen. Dies berichtet der Pressedienst der PFU unter Berufung auf das entsprechende Regierungsdekret.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltseinnahmen des Pensionsfonds in Höhe von 1,025 Billionen Hrywnja festgelegt sind, darunter: 858,8 Mrd. Hrywnja – Einnahmen für die obligatorische staatliche Rentenversicherung;42,9 Mrd. Hrywnja – Einnahmen für die obligatorische staatliche Sozialversicherung im Zusammenhang mit vorübergehender Arbeitsunfähigkeit und von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die eine Arbeitsunfähigkeit verursacht haben;117,3 Mrd. Hrywnja – staatliche Haushaltsmittel zur Sicherstellung von Sozialleistungen, die von der PFU durchgeführt werden.

Die Haushaltsausgaben sind in Höhe von 1,02 Billionen Hrywnja vorgesehen und berücksichtigen die Indexierung der Renten und Versicherungsleistungen im Jahr 2025, zusätzliche Zahlungen und Neuberechnungen sowie die Bereitstellung von Sozialleistungen.

Das Budget berücksichtigt auch die Kosten für die Zahlung von Renten, die in Ausführung von Gerichtsentscheidungen zugewiesen (neu berechnet) werden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Ministerkabinett den Entwurf des Staatshaushalts für 2026 genehmigt hat. Der Entwurf des Staatshaushalts sieht Ausgaben vor: 4,8 Billionen Hrywnja (+415 Milliarden Hrywnja im Vergleich zu 2025).

