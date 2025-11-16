Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verteidigungskräfte führen ein neues Dienstmodell für ausländische Militärangehörige ein, das ihnen mehr Möglichkeiten bietet, einschließlich des Rechts, eine Kampfbrigade, die Richtung und die Besonderheiten der Verwendung zu wählen.

Quelle: Landstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Die Landstreitkräfte stellten fest, dass sie das System zur Gewinnung und zum Einsatz ausländischer Freiwilliger, die sich entschieden haben, einen Vertrag zu unterzeichnen und in den Streitkräften der Ukraine zu dienen, weiter ausbauen.

Dem Bericht zufolge haben bestimmte Formate, die im Jahr 2022 eingeführt wurden, ihre Rolle während der akutesten Phase der Verteidigung des Landes erfüllt und eine schnelle Integration von Ausländern ermöglicht, die bereit sind, in die Reihen der Streitkräfte einzutreten. Gleichzeitig haben sich die Lage an der Front, die Struktur der Verteidigungskräfte und die Bedürfnisse der Kampfeinheiten erheblich verändert.

Wörtlich: „Gegenwärtig entwickelt sich der Ansatz für den Einsatz ausländischer Militärangehöriger weiter. Das Hauptprinzip des neuen Modells besteht darin, ihre Erfahrung, ihre Motivation und ihre beruflichen Fähigkeiten in den Einheiten, in denen sie am meisten gebraucht werden, so effektiv wie möglich zu nutzen.

Ausländische Freiwillige, die einen Vertrag mit den ukrainischen Streitkräften unterzeichnen, erhalten mehr Möglichkeiten für den Dienst, einschließlich des Rechts, eine Kampfbrigade, die Richtung und die Besonderheiten des Einsatzes zu wählen, je nach Ausbildung, Erfahrung und Wünschen des Soldaten. Dies gewährleistet eine bessere Integration, Chancengleichheit mit den ukrainischen Soldaten und eine effizientere Nutzung der Humanressourcen.“

