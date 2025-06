Das Büro des Präsidenten: Selenskyj bespricht UAV-Produktion in Großbritannien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit den Leitern britischer Denkfabriken und Forschungszentren getroffen, um über die Produktion von Abfangdrohnen und Langstrecken-UAVs zu sprechen.

Quelle: Büro des Präsidenten

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass Selenskyj sich mit den Leitern britischer Think Tanks am Royal Institute of International Affairs (Chatham House) getroffen hat.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Lage auf dem Schlachtfeld und die diplomatische Arbeit zur Erreichung eines gerechten und nachhaltigen Friedens.

Wörtlich: das Büro des Präsidenten: „Sie sprachen auch über das Wachstum der ukrainischen Rüstungsproduktion, insbesondere über die Produktion von Abfangdrohnen und Langstrecken-UAVs, sowie über die Stärkung der Zusammenarbeit mit Partnern.“