Bank Alliance hat eine Klage gegen Ukrenerho wegen Verbreitung falscher Informationen eingereicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Kiewer Handelsgericht hat ein Verfahren über eine Klage der Bank Alliance gegen NPC Ukrenerho eröffnet. Die Bank wirft dem Energieunternehmen vor, falsche Informationen zu verbreiten, die angeblich den Ruf des Unternehmens schädigen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Gerichtsurteil.

Details der Klage

Die Klage bezieht sich auf ein Schreiben von Ukrenerho vom 21. August 2025 an die Einzelunternehmerin Hanna Savchenko. Der Brief, der eine Bankgarantie für die Erfüllung von Verpflichtungen betraf, enthielt Aussagen, die die Bank als verleumderisch ansieht.

Insbesondere fordert die Bank Alliance, dass die folgenden Aussagen für unwahr erklärt werden:

zukommen lässt, aus dem hervorgeht, dass die

Bank Alliance ihren Verpflichtungen aus den bereits ausgestellten Bankgarantien nicht nachkommt“ .

„Der Kläger bittet das Gericht, Ukrenerho anzuweisen, diese Informationen zu widerlegen, indem es Hanna Sawtschenko innerhalb von zehn Tagen nach Inkrafttreten des Gerichtsbeschlusses ein Schreiben

In dem Schreiben sollte darauf hingewiesen werden, dass das Gericht diese Aussagen als unwahr und rufschädigend für die Bank eingestuft hat.

Wann sich das Gericht mit dem Fall befassen wird

Das Gericht stellt fest, dass die Klageschrift den Anforderungen der ukrainischen Handelsprozessordnung entspricht und sieht keine Gründe für ihre Abweisung.

Der Fall wird nach den Regeln des allgemeinen Klageverfahrens verhandelt. Die vorbereitende Anhörung ist für den 13. Januar 2026 angesetzt.