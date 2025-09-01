Die Befugnisse des Außenministeriums können erweitert werden: Was ist gemeint?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Außenministerium der Ukraine kann das Recht erhalten, Sanktionen vorzuschlagen. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde vom Ministerkabinett gebilligt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Abgeordneten Olexij Hontscharenko auf Telegram.

Dem Dokument zufolge wird das Außenministerium in der Lage sein, Sanktionsvorschläge zu initiieren und sie dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat vorzulegen.

Der Gesetzesentwurf sieht auch vor, dass die ukrainischen Sanktionen automatisch auf der Grundlage von Entscheidungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten und anderer Partner angewendet werden sollen.

Das Dokument enthält auch einen Vorschlag für das Verfahren zur Aufhebung der Sanktionen. Dem Gesetzentwurf zufolge soll dies durch dasselbe Gremium geschehen, das die Sanktionen verhängt hat, wenn der Zweck der Sanktionen erreicht ist oder sich die Gründe für die Sanktionen ändern.

Sanktionen gegen Russland

Es ist erwähnenswert, dass die Initiative zur Verhängung von Sanktionen derzeit vom Präsidenten, dem Parlament, dem Ministerkabinett, der Nationalbank oder dem Sicherheitsdienst der Ukraine ausgehen kann.

Die Entscheidung über die Verhängung von Sanktionen wird vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine (NSDC) getroffen, und anschließend werden die Sanktionen durch ein Dekret des Präsidenten formalisiert.

Im Falle von sektoralen Sanktionen werden sie zusätzlich innerhalb von 48 Stunden von der Werchowna Rada genehmigt.

Zur Erinnerung: Am 4. August billigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Entscheidung des NSDC, Sanktionen gegen Personen zu verhängen, die an der illegalen Ausfuhr von Ressourcen und Kulturgütern aus den besetzten Gebieten beteiligt sind.